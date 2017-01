Norgesmestere, verdensmestere og OL-medaljører. De virkelig store vinnerne imponerer med sine fantastiske prestasjoner og vanvittige form. Som inspirasjonskilder er dog effekten minimal for de fleste av oss. Avstanden blir for stor. Du skal ikke se bort ifra at du selv – uten å vite om det – har inspirert i mye større grad enn de råeste medaljesankerne.

Å se de store stjernene løpe, sykle, gå på ski eller utøve annen toppidrett på skjermen har definitivt sine kvaliteter. Å få et hverdagslig glimt av en person vi kan sammenligne oss med under utførelse av mosjonistversjonen av den samme idretten er ikke like spennende. Det er imidlertid mer sannsynlig at den løpende naboen eller syklende bekjente får deg til å tenke: ”Hmm, om hun kan, så kan vel jeg også.”

Jo, jeg har helter og heltinner som fascinerer, men de som til syvende og sist gir meg det ekstra puffet til å ville trene mer eller bedre er venner og bekjente. Enten fordi de trosser vær og vind når jeg selv feiger ut, hiver seg på spennende utfordringer eller presterer litt bedre enn meg selv. Å se hva andre – sammenlignbare – løpere gjør trigger langt mer til egen, daglig innsats enn de råeste idoler.

En annen ting som er så fint med inspirasjon er at den har en tendens til å medføre både ringvirkninger og gode spiraler. En venninne av meg hadde nettopp begynt å løpe. Hun synes selv hun løp veldig sakte, og dørstokkmila bød stadig på utfordringer. Overraskelsen var stor da hun under en tilfeldig samtale fikk høre at hun hadde blitt observert på løpetur, og at det hadde ført til at vedkommende hadde kommet i gang selv. For min venninne ga det mye ny inspirasjon i retur å vite at hun – fersking som hun var – hadde vært en inspirator.

Så tenk på det neste gang du er ute på løpetur og eventuelt synes det går litt trått. Kanskje er det en og annen som ser deg og lar seg inspirere.

Håper vi ses – og kan inspirere hverandre – på Sognsvann førstkommende lørdag (5. mars). Møt opp ved bommen klokken ti for en hyggelig økt sammen med Team Svett. Økten passer for alle, du henger med på den tempogruppen som passer deg.

Janicke / @lettbent